"شرط السعودية وقرار حاسم من الأهلي" .. كواليس جديدة في صفقة جوشوا كيميتش

كيميتش الهدف "رقم 1" للأهلي في الصيف الحالي..

لا يزال مسؤولو النادي الأهلي السعودي، يعملون على "التعاقد" مع النجم الألماني جوشوا كيميتش، خلال صيف العام الحالي.

كل الأخبار الواردة في الأيام الماضية، تؤكد على رحيل كيميتش عن العملاق الألماني بايرن ميونخ، في صيف العام الحالي؛ بعد توتر العلاقات بين الطرفين.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي نواف العقيل، عن أن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي، متمسك بـ"التعاقد" مع كيميتش؛ على الرغم من أن اللاعب لم يبد أي مؤشر إيجابي، للقدوم إلى المملكة العربية السعودية.

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العقيل أكد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، على أن المبلغ المطلوب من بايرن ميونخ لـ"التخلي" عن نجمه، والذي يتراوح بين 25 و30 مليون يورو؛ لن يشكل أي عائق أمام لجنة الاستقطابات السعودية.

لكن وحسب الإعلامي نفسه، اشترط المسؤولون عن الرياضة السعودية على نظرائهم في النادي الأهلي، بأن يتولوا هم مهمة إقناع اللاعب بـ"القدوم" إلى المملكة؛ وحال نجحوا في ذلك، سيتم حسم الصفقة فورًا.

وأعلن نواف العقيل، عن قرار حاسم من الإدارة الأهلاوية؛ بإجراء محاولة أخيرة مع جوشوا كيميتش؛ بعد نهاية مشواره مع منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، الجارية حاليًا.