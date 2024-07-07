بأقل من شرطه الجزائي .. ترشيح لاتيني للنصر بموهبة أرجنتينية تصنع أهداف كريستيانو رونالدو!

هل يحسم النصر الصفقة الأرجنتينية؟

يواصل نادي النصر، رحلة البحث عن ضم صفقتين جديدتين من مواليد 2003 فما بعد، وفق قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن قائمة الأجانب لأندية دوري روشن السعودي، في الموسم الجديد، بعد رفع العدد المسموح به إلى 10 أجانب لكل نادٍ.

تحت قيادة برتغالية، بين المدرب لويس كاسترو، وحامل شارة القيادة كريستيانو رونالدو، يستعد النصر للموسم الرياضي الجديد، حيث يشارك في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، فضلًا عن دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، فيما يستهل مشواره بملاقاة التعاون، في 14 أغسطس المُقبل، في نصف نهائي كأس السوبر.

وأصبح لاعب الوسط والجناح، بالتاسار رودريجيز، صاحب الـ20 عامًا، والذي يلعب في صفوف راسينج الأرجنتيني، ضمن الترشيحات اللاتينية من أجل الانتقال إلى صفوف النصر، في الميركاتو الصيفي.

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وذكرت شبكة Bolavip أن النصر يتابع بالتاسار رودريجيز، الذي كان لاعبًا أساسيًا في قائمة منتخب الأرجنتي، خلال تصفيات أمريكا الجنوبية للتأهل إلى أولمبياد باريس، رغم عدم استدعائه للمشاركة في الحدث الأولمبي.

وأوضح التقرير أن ممثلي النصر، تواصلوا مع مسؤولي راسينج، للتعرف على شروط صفقة رودريجيز، وتم عرض مبلغ 15 مليون دولار، لحسم الصفقة، ورغم أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب يبلغ 22 مليون دولار، والذي يستمر حتى ديسمبر 2027، إلا أنه في حالة التقدم بعرض رسمي، فإن النادي لن يمانع إتمام الصفقة.

ويلعب بالتاسار في خط الوسط المهاجم، والجناح الأيمن، ليصبح مرشحًا لصناعة أهداف كريستيانو رونالدو، حال انتقاله إلى صفوف النصر، علمًا بأن اللاعب تم تصعيده للفريق الأول في راسينج، في يوليو 2023، وخاض اللاعب 15 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها هدفًا وصنع 3 تمريرات حاسمة.