شرطي جيد في برشلونة .. تياجو ألكانتارا يكافئ فليك على ثقته ببصمة استثنائية!

أكثر من موقف يبرز الدور المهم للمدرب الشاب

لم يُخيب تياجو ألكانتارا، المدرب المساعد الجديد في الجهاز الفني لبرشلونة، ثقة هانز فليك، الذي تمسك بالاستعانة بخدماته في الفريق، وبدأت سريعًا تظهر بصمته داخل جدران النادي.

ونشرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، تقريرًا رصدت من خلاله الأدوار المركبة التي يقوم بها تياجو ألكانتارا في غرفة ملابس برشلونة، حيث تحول إلى الساعد الأيسر للمدرب الألماني وبات بمثابة حلقة الوصل بينه وبين لاعبي الفريق.

وأشارت الصحيفة، إلى أن نجم برشلونة السابق، منذ انضمامه للجهاز الفني وهو يقوم بعمل مهم في نصح اللاعبين وتقديم المساعدة لهم، نظرًا لاقترابه من مرحلتهم العمرية وخبرته داخل وخارج النادي الكتالوني وأصبح بمثابة "رجل الشرطة العاقل".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت "سبورت"، "تياجو حاول كثيرًا في مساعدة اللاعبين الشباب بالنصائح التكتيكية خلال جولة برشلونة في الولايات المتحدة، وخصوصًا لاعبي خط الوسط (مركزه السابق)".

وكشفت الصحيفة عن موقف أظهر خلاله ألكانتارا دوره المهم، عندما حدثت أزمة لأحد لاعبي برشلونة خلال حصة تدريبية في الولايات المتحدة، والذي شعر بالإحباط بسبب عدم رضاه عن توظيفه في أحد التدريبات وقرر بشكل عفوي مغادرة المران لعدة ثوان بينما واصل زملاؤه التدريب.

وأضافت: "قبل أن يغادر اللاعب المعني، الذي كان متوجها بالفعل إلى غرف تبديل الملابس، الملعب، تدخل تياجو ليقترب منه ويقنعه بأن الحل الأفضل هو أخذ نفس عميق والعودة إلى التمرين".

وتابعت الصحيفة الكتالونية: "بعد محادثة قصيرة استخدم فيها تياجو الذكاء العاطفي، تراجع اللاعب واستأنف النشاط قبل أن يصل الأمر إلى فليك، الذي لو تولى الأمر لطرده من المران، لكن ما فعله نجم برشلونة السابق حجم غضب اللاعب ولم يذهب الحادث إلى أبعد من ذلك".