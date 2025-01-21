شرطة البرتغال تنقذ الموقف في شجار لاعبي برشلونة وبنفيكا .. ورافينيا يشكو: تعرضت للإهانات!

لاعبو الفريقين اشتبكوا في الممر المؤدي لغرف خلع الملابس..

كما لم يكن سيناريو مواجهة بنفيكا وبرشلونة التي أقيمت أمس الثلاثاء، عاديًا؛ كانت أحداث ما بعد "الريمونتادا" كذلك، إذ وقع شجار بين لاعبي الفريقين في الممر المؤدي لغرف خلع الملابس.

البرسا نجح في العودة للمباراة بريمونتادا تاريخية، فبعدما كان متأخرًا (4-2) في النتيجة، تمكن من إنهاء المواجهة لصالحه بنتيجة (5-4)، على أرض بنفيكا، ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وعقب المباراة، وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، نشب شجار بين لاعبي الفريقين في الممر المؤدي لغرف خلع الملابس، ما أجبر الشرطة البرتغالية على التدخل للفصل بينهما، خوفًا من تطور الموقف لما هو أسوأ.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبحسب رافينيا؛ لاعب برشلونة والذي سجل ثنائية في المباراة، فإنه تعرض لبعض الإهانات والسباب من لاعبي الخصم، وهو ما أشعل الموقف.

وقال البرازيلي في تصريحاته لشبكة "موفيستار +": "أنا شخص يحترم الجميع، لكن أثناء مغادرتي للملعب، قام البعض بسبي، فرددت عليهم وقمت بسبهم أيضًا. أعلم أنه لا ينبغي أن يكون هذا رد فعلي، لكنني رددت الإهانة بإهانة، وهو ما تسبب في حدوث الشجار".

وأضاف: "كان على لاعبي بنفيكا التعامل مع الهزيمة، لكنهم فضلوا إهانتي إلا أنني شخص ما يُسمعه لي الآخرون، سوف أرده لهم. الجميع كان متوترًا، لكنها أشياء تحدث في كرة القدم، خاصةً مع سيناريو المباراة".

يذكر أن الفوز رفع رصيد برشلونة للنقطة الـ18 في وصافة جدول الترتيب متأخرًا بثلاث نقاط عن ليفربول "المتصدر"، أما بنفيكا فيحل بالمركز الـ18 بعشر نقاط.