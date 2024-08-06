"شرحوا لي اللعبة على الطائرة!".. فضة بطعم الذهب لمنتخب إسبانيا لكرة السلة 3*3!

أول إنجاز..

حصد منتخب سيدات إسبانيا لكرة السلة 3*3 الميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، بعد خسارة النهائي أمام منتخب ألمانيا (17-16).

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الميدالية الفضية لإسبانيا جاءت بطعم الذهب، كونها الميدالية الأولى للبلاد في كرة السلة 3*3 على مستوى الرجال أو السيدات منذ اعتمادها في أولمبياد طوكيو 2020.

وتقول فيجا جيمينو، لاعبة المنتخب الإسباني صاحبة الـ33 عامًا، إنهم "شرحوا لها كيف لعب كرة السلة 3*3 على متن الطائرة، بينما كنا في الطريق لإحدى البطولات".

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وكانت فيجا لاعبة في منتخب إسبانيا لكرة السلة (5*5)، وخاضت 14 موسمًا في دوري الدرجة الأولى، وفازت بالميداليات الفضية على مستوى الشباب في بطولة أوروبا تحت 16 سنة 2007 وبطولة العالم تحت 19 سنة 2009.

وانتقلت إلى كرة السلة 3*3 عام 2017، لتبدأ مسيرة مميزة مع المنتخب الإسباني، حصدت خلالها بطولة أمم أوروبا 2021، قبل أن تتوج بفضية أولمبياد باريس.

احتل المنتخب الإسباني المركز الثاني في دور المجموعات، بعد 4 انتصارات و3 هزائم، بينما جاء المنتخب الألماني في الصدارة بـ6 انتصارات وهزيمة واحدة.

وفي نصف النهائي اصطدم منتخب إسبانيا بالولايات المتحدة، وتمكن من الفوز بنتيجة 18-16، قبل أن يخسر في المباراة النهائية أمام منتخب ألمانيا 17-16.