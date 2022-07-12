"شرحت الأمر لقائدنا العظيم" سانتوش يُفسر غياب رونالدو أمام سويسرا!

قال فرناندو سانتوش مدرب البرتغال أن غياب كريستيانو رونالدو ضد سويسرا لأسباب تكتيكية ويصر على أنه لا يزال قائدًا عظيمًا.

شرح فرناندو سانتوش المدير الفني لمنتخب البرتغال سبب استبعاد كريستيانو رونالدو نجم المنتخب عن التشكيل الأساسي لمواجهة دور ال16 من كأس العالم 2022 بقطر.

البرتغال سحق سويسرا بسداسية مقابل هدف في دور ال16، وشاهد رونالدو أغلب أهداف المباراة من على دكة البدلاء، حيث شارك في المباراة عند الدقيقة 72 بينما كانت تشير النتيجة إلى تقدم بلاده بخماسية لهدف.

وأصر سانتوش في حديثه إلى الصحفيين بعد الفوز بالمباراة أن غياب رونالدو كان تكتيكيًا قائلًا: "لقد شرحت الأمر المحيط برونالدو، لن أشرح ذلك مرة أخرى، لقد كانت استراتيجية المباراة، كل اللاعبين مختلفين لقد شارك ديوجو دالوت، ورافائيل جريرو، لكن جواو كانسيلو هو أيضًا لاعب رائع، التشكيل هذا الذي اختارته هو ما اعتقدت أننا سنحتاجه لهذه المباراة ضد سويسرا".

وأضاف: "لا توجد مشكلة بيني وبين رونالدو قائد المنتخب، لقد كنا أصدقاء لسنوات عديدة، اللاعبون يتخذون القرارات، والأمور لا تؤثر علينا، سبق وشرحت هذا الجزء بالكامل لرونالدو ورأيت منه التصميم وضرب مثالًا رائعًا كقائد عظيم".

الجدير بالذكر أن منتخب البرتغال سيلاقي منتخب المغرب يوم السبت القادم في ربع نهائي كأس العالم 2022.