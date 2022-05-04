ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والشباب؟

يحتضن ملعب "مرسول بارك" في العاصمة السعودية الرياض، مباراة ديربي من العيار الثقيل، تجمع بين النصر والشباب، في قمة الجولة 26 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

النصر، صاحب الأرض، يدخل المباراة وهدفه حصد النقاط الثلاث، من أجل مواصلة التواجد في المربع الذهبي، وربما تحسين مركزه في المنعطف الأخير من الموسم.

ويحتل "العالمي" المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث جمع النصر 48 نقطة من 25 مباراة، ويبتعد بفارق نقطة واحدة عن الهلال الوصيف.

أما الشباب، فيدخل المباراة بهدف مشابه لهدف النصر، خاصة وأن النقاط الثلاث ستكون محورية في مشوار "الليث" في الدوري السعودي.

ويحتل الشباب المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بعد أن حصد 47 نقطة.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وبكل تأكيد سيسعى الكثير من جماهير الفريقين لحضور تلك المباراة من المدرجات، ويقدم لك جول كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة النصر والشباب.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة النصر والشباب؟

تم طرح تذاكر مباراة النصر والشباب على موقع "مرسول بارك"، وهذه هي الطريقة الوحيدة للحصول عليها.

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

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ما هي أسعار تذاكر مباراة النصر والشباب؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الشباب ضد النصر من 30 ريال بأقل فئة وحتى تسعة آلاف ريال للفئة الأعلى.

المكان السعر عائلات النصر (A) 55 ريال عائلات النصر (B) 40 ريال النصر (C) 30 ريال النصر (D) 35 ريال النصر (E) 40 ريال النصر (F) 55 ريال النصر (G) 75 ريال النصر (H) 55 ريال النصر (I) 40 ريال الشباب (J,k) 75 ريال عائلات الشباب (L) 75 ريال GALLERY LOUNGE SOUTH (عوائل فقط) 500 ريال GALLERY LOUNGE + (عوائل فقط) 650 ريال GALLERY LOUNGE NORTH (عوائل فقط) 500 ريال SPORT LOUNGE SOUTH 350 ريال PLATINUM LOUNGE 1250 ريال SPORT LOUNGE NORTH 350 ريال MEMBERSHIP LOUNGE 3500 ريال THE TERRACE 9000 ريال

ما هي شروط حضور مباراة النصر والشباب؟

هناك مجموعة من الاشتراطات التي يجب عليك اتباعها لحضور مباراة الشباب ضد النصر، وهي:

• يجب أن تكون الحالة على تطبيق توكلنا محصن أكمل جميع الجرعات.

•قناع الوجه إلزامي في جميع الأوقات داخل وخارج موقع الفعالية الرياضية.

•يُسمح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ٥ سنوات بالحضور بشرط أن يكون المرافق محصن أكمل الجرعات. ويسمح لمن تكون أعمارهم ٥ سنوات وما فوق بالحضور شرط أن تكون الحالة الصحية محصن في توكلنا أو غير مؤهل لأخذ اللقاح - مع وجود مرافق محصن أكمل الجرعات.

•يرجى الالتزام بإرشادات التباعد الاجتماعي في المكان وحوله.

•يحتفظ فريق مرسول بارك بالحق في رفض و / أو طلب مغادرة أي ضيف (حامل التذكرة) لا يتبع إرشادات وإجراءات السلامة دون أي تعويض أو مكافأة إضافية..

•إعادة دخول موقع الفعالية الرياضية – بعد الدخول الأول- ممنوع منعا باتا.

ما هو موعد مباراة النصر والشباب؟

موعد مباراة النصر ضد الشباب هو الجمعة 6 مايو 2022 على ملعب مرسول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 8:50 مساءً بتوقيت السعودية، 7:50 مساءً بتوقيت مصر.

كيف تشاهد مباراة النصر والشباب؟

يمكنك مشاهدة مباراة الشباب ضد النصر مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

وتبث المباريات أيضًا عبر قنوات SSC بتقنية SD مجانًا، وباشتراك لأجل تقنية HD.