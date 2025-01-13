مفاجأة .. عرض لصندوق الاستثمارات من أجل بيع نادي الاتحاد!

هناك من يريد خطف النادي الجداوي بعد عام ونصف تقريبًا من خصخصته على يد صندوق الاستثمارات..

تطورات كبيرة يشهدها البيت الاتحادي خلال الفترة الحالية، من شأنها أن تريح بعض الشيء من وقفوا ضد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على 75% من ملكية النادي.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

في يونيو 2023، تمكن صندوق الاستثمارات السعودي من الاستحواذ على 75% من ملكية الرباعي الكبير "الاتحاد، الهلال، الأهلي والنصر"، ومن هنا بدأت ثورة التعاقدات مع عدد من نجوم أوروبا على رأسهم كريم بنزيما، نجولو كانتي وغيرهما.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن البعض اعترض على نسبة الدعم المقدم للرباعي من الصندوق، وادعت تلك الفئة أن لجنة الاستقطابات خصصت النسبة الأكبر من الدعم للهلال دون غيره، وهي النظرية التي رددها جمهور الاتحاد لفترة.

GOAL

لذا فإن النبأ الذي زفه الإعلامي الاتحادي محمد البكيري ربما يُسعد تلك الفئة..

البكيري وعبر برنامج "رياضة سكوب" أكد أن "أشخاصًا مقتدرون" قدموا عرضهم لصندوق الاستثمارات، لشراء نادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة، لكنه لم يكشف عن هوية هؤلاء الأشخاص.

وأشار الإعلامي الاتحادي إلى أن صندوق الاستثمارات ينتظر خطوة تحسينية في الرباعي الكبير في عدة جوانب، كي يكون مبلغ بيعهم والاستثمار فيهم أكبر مما هو معروض حاليًا.

يذكر أن الاتحاد يعيش حاليًا فترة استقرار داخل الملعب، إذ أقصى مؤخرًا الهلال من كأس خادم الحرمين الشريفين وصعد لدور نصف النهائي، فيما يقتسم صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي مع الزعيم برصيد 37 نقطة لكل منهما، وإن كان الأخير يتفوق بفارق الأهداف.