شد وجذب بين بيكيه وكاسياس بسبب سداسية برشلونة في مدريد

الصراع الأزلي بين مدريد وكتالونيا باقٍ..

استرجع جيرارد بيكيه، لاعب برشلونة، ذكريات انتصار البرسا التاريخي على ريال مدريد في 2009 بستة أهداف لهدفين في سانتياجو برنابيو، لكن يبدو أن هذا الأمر لم يلق إعجاب إيكر كاسياس، أسطورة النادي الملكي وحارس الريال حينها.

بيكيه كان جزءًا من كتيبة بيب جوارديولا في هذه المباراة وأحرز هدفًا في مرمى كاسياس، ويوافق اليوم الثاني من مايو الذكرى الحادية عشر لهذه المباراة، ليقوم الدولي الإسباني بالاحتفاء بهدفه والنتيجة التاريخية عبر حسابه على تويتر.

وعلى غير المتوقع، قام كاسياس باقتباس التغريدة وكتب 11+2=13، في إشارة إلى الرقم القياسي التاريخي لريال مدريد بالتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، وبفارق كبير عن برشلونة صاحب الـ5 ألقاب فقط.

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أثار هذا الرد من الحارس الأسطوري الضجة الكبيرة على تويتر، حيث احتفل به جماهير ريال مدريد، فيما سخر جمهور البلوجرانا من فكرة رد كاسياس بشكل عام.

موسم 2008/2009 هو أحد المواسم التاريخية لبرشلونة، إذ حقق فيه النادي الكتالوني الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس الملك، ثم حقق السوبر المحلي والأوروبي وكأس العالم للأندية، فيما يُعرف تاريخيًا بـ"السداسية".

ريال مدريد كان يُعاني الأمرين في هذا الموسم رفقة مدربه خواندي راموس، وبعد المباراة وانتهاء الموسم تمت إقالته وعُيِّن مانويل بيليجريني خلفًا له مع قيام فلورنتينو بيريز بسوق انتقالات أسطوري ضم فيه كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد بـ100 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن كاسياس قد أعلن في الفترة الماضية نيته الترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني، فيما يُنظر إلى بيكيه أنه سيكون رئيسًا لبرشلونة في يوم من الأيام عند اعتزاله الساحرة المستديرة.