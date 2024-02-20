"شخص يُدعى ميسي" ..أرتيتا يلوم الأرجنتيني على "الأزمة النفسية" لآرسنال!

مواجهة مرتقبة للمدفعجية أمام بورتو

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يؤمن ميكيل أرتيتا مدرب فريق آرسنال الإنجليزي، بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كان أحد أهم المشاكل التي واجهت المدفعجية أوروبيًا.

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آرسنال يستعد للظهور مرة أخرى في دور الـ16 لدوري الأبطال مساء اليوم، الأربعاء، أمام بورتو البرتغالي، وهو الظهور الأول للفريق بهذه المرحلة منذ 7 سنوات.

أرتيتا سُئل عن معاناة آرسنال من أزمة نفسية بدوري الأبطال خلال المؤتمر الصحفي للقاء بورتو، وذلك بسبب الخروج المتكرر للفريق اللندني من هذا الدور خلال حقبة الفرنسي أرسين فينجر.

ورد المدرب الإسباني قائلًا: "شخص يدعى ليونيل ميسي كان أحد أهم العوائق التي واجهتنا في هذه البطولة، نفس الأمر كذلك بالنسبة لبايرن ميونخ".

وأضاف: "هذه المسابقة تعتمد بشكل كبير على التفاصيل، يجب أن تجعل فريقك يظهر بأفضل صورة ممكنة في كل مباراة".

وتابع: "لقد اكتسبنا أحقية التواجد هنا، لم نلعب في المسابقة منذ 7 سنوات، ولم نمر إلى دور الثمانية منذ 14 سنة، وهذه المرة نحن نشعر بحماس شديد للمرور".

يذكر أن آرسنال الذي لم يصعد إلى دور الثمانية لدوري الأبطال منذ 2010، اهتزت شباكه 9 مرات في 6 مباريات عن طريق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال فترة تواجده مع برشلونة.

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