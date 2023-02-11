شخص غير محترم .. مدينة كاملة تقاضي نيمار بسبب "ضوضاء الليل"

المهاجم البرازيلي في ورطة جديدة

قبل أيام من مواجهة باريس سان جيرمان مع بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، يجد النجم البرازيلي نيمار نفسه في قلب الحدث ولكن بعيدًا عن الملعب.

حب نيمار للحفلات على وجه الخصوص أصبح سببًا لإثارة الجدل في فرنسا خلال الأيام الماضية، بوجود تهديدات بالدخول في معركة قضائية ضده.

صحيفة "le Parisien" قالت إن نيمار تسبب في إزعاج أجزاء هائلة من الحي الذي يعيش فيه بسبب الحفلات المستمرة داخل الفيلا الخاصة به المكونة من 5 طوابق.

وأشارت إلى أن نيمار يقوم بهذه الحفلات منذ عدة أشهر، لدرجة دفعت سكان مدينة "بوجيفال" التي يبلغ عدد سكانها 9000 نسمة للتفكير في جره إلى المحكمة بسبب "ضوضاء الليل".

ومن جانبه قرر لوك واتيل عمدة بوجيفال نفسه، اتخاذ بعض الإجراءات القانونية ضد نيمار، حيث يصفه بأنه شخص "غير محترم" ولم ينجح أبدًا في حياته.

وقال في تصريحات صحفية:"يمكننا أن نتحدث كثيرًا عنه، ولكن ماذا تريد أن تفعل في مواجهة شخص لا يهتم بدفع غرامة قدرها 135 يورو مقابل ما يكسبه؟".

وأضاف:"في مرحلة ما سنرسل ملفًا إلى المدعي العام بشأن تكرار الإخلاء بالنظام العام، يوم الجمعة اتصل رئيس البلدية بصاحب المنزل الذي وافق على لعب دور الوسيط لفض النزاع بشكل ودي، إذا وجد نيمار صعوبة في الاستيقاظ على أرض الملعب منذ العودة من كأس العالم، فعليه التحلي بالهدوء في منزله لو أراد تجنب المتاعب القانونية".

يذكر أن نيمار بدأ الموسم بصورة مبهرة مع باريس على كل المستويات، قبل أن ينخفض مستواه بشكل لافت ويتعرض لحملات من الهجوم بسبب مستواه بعد العودة من كأس العالم قطر 2022.