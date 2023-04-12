شجار ولكمة على الوجه .. ساديو ماني يتسبب في أزمة بغرفة ملابس بايرن ميونخ!

ساديو ماني دخل في مشاجرة بعد خسارة بايرن ميونخ أمام مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

يبدو أن الدراما في مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب "الاتحاد" لم تقتصر فقط على الفوز العريض للنادي الإنجليزي بثلاثية نظيفة، بعدما كشفت تقارير عن مشاجرة بين نجمي الفريق البافاري، السنغالي ساديو ماني والألماني ليروي ساني.

وشوهد ثنائي هجوم بايرن ميونخ في حالة جدال على أرض الملعب أثناء المباراة، خاصة في ظل حالة التوتر التي سادت جميع أفراد الفريق البافاري نتيجة الخسارة الثقيلة.

صحيفة "بيلد" الألمانية أكدت أن الأمور تصاعدت بين ماني وساني، ويقال إن باقي أعضاء الفريق قاموا بفصل الثنائي في غرفة الملابس بعد المشاجرة العنيفة بينهما.

ويشير التقرير إلى أن المشاجرة نشبت بسبب إحباط ماني من الطريقة التي تحدث بها ساني معه خلال المباراة، ويُفترض أن السنغالي طلب منه الانتظار خارج غرفة الملابس بعد المشاجرة.

يُقال إن سبب الخلاف هو اللحظة في الدقيقة 83 عندما اشتكى ساني إلى ماني من محاولة الركض خلف الدفاع، حيث أراد الألماني أن يقترب منه زميله من أجل التمرير له بسهولة وأبلغه بذلك بغضب.

التقرير أكد وجود علامات على وجه ساني من لكمة وجهها له ماني خلال الشجار، وأن السنغالي قد يواجه عقوبة من النادي بسبب أفعاله، فيما لم يعلق بايرن ميونخ بعد على الحادث حتى الآن.