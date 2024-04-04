شجار حاد ومحضر .. ميسي "المٌصاب" يثير الفوضى في خسارة إنتر ميامي أمام مونتيري!

كل شيء حدث فور نزوله إلى غرفة الملابس

رغم غيابه عن مباراة إنتر ميامي ومونتيري المكسيكي وحضورها من المدرجات، إلا أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تصدر المشهد من جديد.

إنتر خسر أمام مونتيري بنتيجة 2/1 في ذهاب كأس أبطال كونكاكاف، في المباراة التي جمعت بينهما صباح اليوم، الخميس، بغياب ميسي الذي يعاني من إصابة في أوتار الركبة.

صحيفة "as" الإسبانية، كشفت عن وجود احتكاك ساخن بين لاعبي إنتر ميامي والحكام والجهاز الفني لمونتيري بعد صافرة النهاية بخسارة الفريق.

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وأوضحت أن ميسي ولويس سواريز وجوردي ألبا والمدرب تاتا مارتينو، أطلقوا سلسلة من الشكاوى ضد الحكم، حيث بدأ كل شيء فور نزول ميسي من المدرجات وذهابه إلى غرفة تبديل الملابس.

وبحسب ما قالته شبكة "فوكس سبورتس" فإن الحكم دخل في مشادة مباشرة وجهًا لوجه مع فيرناندو أورتيز مدرب الفريق الخصم ومساعده.

وهو الأمر الذي دفع أورتيز إلى مطالبة اتحاد الكونكاكاف بإعداد محضر بما حدث حتى لا يتكرر في المستقبل.

جدير بالذكر أن أورتيز سبق أن أثار الجدل قبل هذه المواجهة، بالحديث عن تأثير ميسي على القرارات التحكيمية، مشيرًا إلى أن نجم إنتر ميامي تلقى الكثير من المساعدات من الحكام في كأس العالم 2022 مع الأرجنتين، وهي البطولة التي حصل عليها منتخب بلاده.