ما علاقة زوجة كورتوا؟.. اشتباك بالأيدي في نهائي دوري أبطال أوروبا!

"ما حدث غير منطقي!"

واقعة مؤسفة شهدها نهائي دوري أبطال أوروبا الذي جمع بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند، أمس السبت، وحسمه النادي الملكي بنتيجة (2-0)، ليحصد اللقب القاري الأكبر للمرة 15 في تاريخه.

وحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن اشتباكًا بالأيدي وقع في المدرجات بين أمن ريال مدريد والأمن الخاص بملعب ويمبلي.

وأوضحت أن أمن ويمبلي وأمن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) رفضوا في البداية نزول عائلات لاعبي ريال مدريد إلى أرض الملعب للاحتفال عقب انتهاء المباراة، قبل أن يسمح لهم بالنزول في وقت متأخر، عبر أحد مداخل المدرجات السفلية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابعت: "الأزمة لم تنتهِ عند هذا الحد، حيث اصطدم أمن ريال مدريد في المدرجات بأفراد أمن ويمبلي، وتصاعد الشجار في المدرجات، إذ ارتفعت الأصوات ورفعت الأيدي".

ولفتت إلى أن المشكلة بدأت عندما حاول اثنان من أفراد الأمن الوصول إلى منطقة –لا يمكنهم بلوغها بالاعتماد الذي كان لديهم-، فجاء الرد عليهم بأنه "لا يمكنك المرور من هنا"، مع تعامل بعدوانية.

وقال مسؤولو الأمن في مدريد لماركا، إن "المشكلة برمتها بدأت عندما لم يسمح أمن الملعب لزوجة تيبو كورتوا بالوصول إلى أرض الملعب، إنهم يقررون من ينزل ومن لا ينزل. هذا غير منطقي".