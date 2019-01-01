شتيجن يُعاند فالفيردي: يجب أن ننتقد أنفسنا!

يبدو أن شتيجن لا يأبه بما يفكر به فالفيردي..

يرى مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، أن على جميع لاعبي فريقه أن يقوموا بانتقاد أنفسهم في سبيل التطور والتحسن، في دفاع منه عن تصريحاته التي انتقد فيها فريقه من قبل.

شتيجن، وبعد الفوز الصعب لبرشلونة على سلافيا براج بهدفين لهدف في دوري أبطال أوروبا، خرج للصحافة وعبّر عن غضبه من طريقة لعب فريقه، وهو الأمر الذي لم يُرضي المدرب إرنستو فالفيردي.

المدرب الباسكي عقّب على هذه التصريحات في وقت لاحق وأبدى امتعاضه من خروج شتيجن للعلن والتصريح بهكذا كلمات، وطالبه بأن يكون الأمر داخل غرف خلع الملابس وليس على الملأ مع الصحافة.

غير أن الدولي الألماني يبدو وأنه مصمم على وجهة نظره، فقد عاد مجددًا ليُبرر هذه التصريحات في حواره له مع صحيفة بيلد الألمانية، حيث قال "من المهم دائمًا أن يكون المرء منتقدًا لذاته بين الحين والآخر.".

كما أضاف "يجب أن ننتقد أنفسنا بعد كل مباراة، يجب أن يكون هذا هو الحال دائمًا بغض النظر عن إذا ما كنت تفوز أم لا، إذا أمكن أن نتطور ونتحسن، فيجب أن نعرف كيف من خلال تحليل الأخطاء.".

وأتم صاحب الـ 27 عامًا تصريحاته "نحن لاعبون محترفون ويجب أن نكون محترفين أيضًا عندما نقوم بعملية النقد الذاتي.".

يذكر أن برشلونة لا يعيش أفضل فتراته في المرحلة الأخيرة، حيث يظل الأداء خارج الديار محل انتقاد كبير لفالفيردي ولا سيما بعد الهزيمة الأخيرة في الدوري الإسباني من ليفانتي بثلاثية والتي تبعها تعادل سلبي مفاجئ في الكامب نو مع سلافيا براج بدوري الأبطال.

العديد من الشائعات كانت قد نُشرت في الصحافة الإسبانية عن أن فالفيردي يعيش آخر أيامه وقد تتم إقالته، قبل أن يخرج جوسيب ماريا بارتوميو ويؤكد دعم الإدارة المطلق للمدرب صاحب الـ 52 عامًا.