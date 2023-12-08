شتيجن يجري العملية بنجاح وبيان رسمي "غامض" من برشلونة

متى يعود الحارس الألماني؟

أصدر نادي برشلونة الإسباني بيانًا رسميًا، اليوم، الجمعة، عن العملية الجراحية التي خضع لها الحارس الألماني مارك تير شتيجن.

حارس الفريق الكتالوني عانى من آلام في أسفل الظهر خلال المعسكر الأخير مع منتخب ألمانيا، وهو ما اضطر برشلونة لهذا الإجراء لحل المشكلة بشكل نهائي.

وقال برشلونة في بيانه:"خضع تير شتيجن لعملية جراحية ناجحة بسبب مشاكل في أسفل الظهر، وتم إجراءها عن طريق الدكتورة إميلي ليجليس تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي في العيادة الرياضية بوردو ميرينياك".

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وأضاف رافضًا الكشف عن مدة غيابه:"شتيجن الآن سيكون بعيدًا عن الملاعب وقدرته على التعافي ستحدد موعد عودته إلى الملاعب من جديد".

ووفقًا للعديد من الصحف الإسبانية فإن هذا النوع من التدخلات الجراحية سيبعد شتيجن لفترة تصل من شهر ونصف إلى شهرين.

يذكر أن بعض التقارير أشارت إلى رغبة برشلونة في التعاقد مع حارس جديد في شهر يناير مثل دافيد دي خيا وغيره من الحراس المتاحين، ولكن هذا الاحتمال يبدو ضعيفًا إلى حد كبير.