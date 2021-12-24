شتيجن في خطر.. برشلونة يخضع للواقع ويختار حارسه الجديد

مركز تير شتيجن مع برشلونة لن يكون في مأمن بعد الآن، هذا ما تؤكده تقارير الصحف الإسبانية، التي أشارت إلى اهتمام النادي الكتالوني بضم حارس جديد خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

ويمتلك برشلونة بالفعل الحارس نيتو كبديل لشتيجن، غير أن البرازيلي سيتم بيعه هذا الشتاء، بجانب إعارة متوقعة الحارس الشاب بينا لكسب بعض الدقائق.

ووفقًا لما ذكرته تقارير إسبانية، فإن أعين إدارة برشلونة قد توجهت إلى حارس رايو فاييكانو، ستول ديميتريفسكي، ليكون خليفة نيتو ومنافس شتيجن.

القيمة السوقية لديميتريفسكي (حسب موقع Transfermarkt) لا تتجاوز 1.5 مليون يورو، مما يُغري برشلونة أكثر لاقتنائه.

البرسا يعيش حالة سيئة عندما يتعلق الأمر بحراسة المرمى، فشتيجن يقدم أداءً سيئًا للغاية جعل الجماهير تطالب بمغادرته وليس فقط إجلاسه على مقاعد البدلاء.

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وبالنظر إلى الأداء المذهل لديميتريفسكي هذا الموسم مع راييو فاييكانو مع الاقتناع بأن ناديه لن يبالغ في طلباته المادية، يظهر كخيار مثالي لمنافسة شتيجن في حماية العرين الكتالوني.

هذا إلى جانب ما هو متوقع من قدوم أموال من بيع نيتو، إذ لن يفرط البرسا في حارسه البديل سوى بـ5 ملايين يورو على الأقل، وبالتالي فيمكن شراء الحارس المقدوني الشمالي بسهولة حينها.

ديميتريفسكي يمتلك 27 عامًا، وله تجربة مميزة مع منتخب مقدونيا الشمالية، فلعب معه 52 مباراة دولية بجانب مشاركته في بطولة يورو 2020 الأخيرة.

على صعيد الدوري الإسباني هذا الموسم، لعب جميع مباريات فريقه الـ18، ونجح في الخروج بشباك نظيفة في ست مباريات، مع استقباله 18 هدفًا فقط.

الجدير بالذكر أن رايو فاييكانو عمومًا من أفضل فرق الدوري الإسباني هذا الموسم، فيحتلون المركز الرابع برصيد 30 نقطة، وفازوا على برشلونة بهدف نظيف في المباراة التي تبعتها إقالة رونالد كومان.

كما تجدر الإشارة إلى أنا تشافي هيرنانديز قد أعلن دعمه لشتيجن، واعتبر أن ما يمر به أزمة نفسية لا علاقة لها بقدراته كحارس مرمى من أفضل الحراس في العالم.