شتيجن دون هزائم وجريزمان يبحث عن التميز أمام أتلتيكو مدريد

مواجهة خاصة للغاية للثنائي أنطوان جريزمان ومارك أندريه تير شتيجن نجما برشلونة أمام أتلتيكو ومدريد.

يحل اليوم فريق برشلونة ضيفًا على نظيره أتلتيكو مدريد في مباراة الجولة التاسعة من الدوري الإسباني على ملعب الأخير في مواجهة صعبة للغاية على الفريقين.

المواجهة تعد خاصة للغاية في ظل حالة الفريقين والظروف الخاصة التي تمر بها كرة القدم حول العالم وانتشار فيروس كورونا، بالإضافة لتراجع ترتيب الثنائي في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

كذلك تملك المواجهة ظروفًا خاصة بالنسبة للثنائي مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، وزميله أنطوان جريزمان اللاعب السابق لصالح الفريق العاصمي.

المزيد من الفرق

جريزمان يملك رقمًا مميزًا، حيث سجل في كافة الفرق الحالية المتواجدة في الدوري الإسباني عدا فريقه السابق أتلتيكو مدريد، ولم يفعل ذلك سواء عندما كان لاعبًا لصالح ريال سوسييداد أو حاليًا مع برشلونة في عشر مواجهات له أمامهم.

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وفاز جريزمان من قبل على أتلتيكو مدريد مرتين فقط، منهم مرة مع ريال سوسييداد والأخرى مع برشلونة مؤخرًا بهدف نظيف سجله ميسي الموسم الماضي في ملعب النادي المدريدي.

في الوقت نفسه لم يسبق للنجم الألماني مارك أندريه تير شتيجن أن تعرض لأي هزيمة أمام أتلتيكو مدريد في أي مباراة بالدوري الإسباني حتى الآن.

جدير بالذكر أن شتيجن يعد عائدًا من فترة توقف طويلة بعدما كان قد خضع لعملية جراحية أبعدته لأشهر عن صفوف برشلونة.