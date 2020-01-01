شتيجن: برشلونة سينافس على كل شيء رغم التغييرات

مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى فريق برشلونة يؤكد أن فريقه ينافس على كل شيء هذا الموسم بالرغم من التغييرات العديدة.

أكد مارك أندريه تير شتيجن أن فريقه برشلونة سينافس على كل شيء في الموسم الجديد بالرغم من التغييرات التي طرأت عليه مؤخرًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها شتيجن في صحيفة "سبورت"، وأكد خلالها أن الجميع بدأ في الاعتياد على وجود فيروس كورونا.

وقال شتيجن: "بدأنا التأقلم على وجود فيروس كورونا، هناك الكثير من الإجراءات التي نتبعها والتي علينا أن نحترمها".

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وأضاف عن المنافسة هذا الموسم: "كالعادة سندخل للمباريات بهدف المنافسة على كل شيء في هذا الموسم والفوز بكل البطولات".

وأكمل: "هذا العام مر الفريق بالكثير من التغييرات الهامة وعلينا أن نحاول التأقلم على كل شيء جديد بالرغم من أن الأهداف لا تزال كما هي".

وأنهى تصريحاته بالحديث عن إصابته: "الركبة في حالة جيدة للغاية، ولا يزال أمامنا موسم طويل أمامنا وسأكون جاهزًا في الوقت المناسب".

جدير بالذكر أن تير شتيجن كان قد خضع لعملية جراحية في الركبة بعد انتهاء الموسم ومن المتوقع استمرار غيابه عن الملاعب حتى العام الجديد.