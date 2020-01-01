شتيجن: أشكر فالفيردي والآن نبدأ حقبة جديدة

يتحدث عن وصول سيتين إلى برشلونة..

تقدم مارك أندريا تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، بالشكر لمدربه السابق إرنستو فالفيردي، وعبّر عن تحمسه للحقبة الجديدة التي تنتظر البلوجرانا مع كيكي سيتين.

وكان برشلونة قد أعلن في الأيام الماضية عن إقالة فالفيردي وتعين سيتين نتيجة للخروج من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني على يد أتلتيكو مدريد.

شتيجن تحدث للصحافة عن هذا التغير الفني وقال "في البداية، أود أن أشكر إرنستو، الذي قام بعمل رائع في هذه السنوات، مع كامل الاحترام الواجب من جانبنا.".

كما أضاف "لدينا مدرب جديد يحاول تغيير بعض الأشياء. كل شخص لديه فكرة مختلفة عن كرة القدم، نحن نستمع ونحاول أن نفعل ما يطلبونه ونقدم كل شيء لنجعله ممكنًا.".

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واستطرد قائلًا "نريد حقًا الاستمرار في مقدمة الدوري الإسباني والمنافسة في دوري أبطال أوروبا. أمامنا طريق طويل وسنقدم أفضل نسخة ممكنة ونقدم كل ما لدينا من أجل الفوز بالبطولات.".

الدولي الألماني غاب عن صفوف البرسا في الأسابيع الأخيرة بسبب الإصابة، ولكنه أكد على جاهزيته وتعافيه من الإصابة، إذ قال "أنا الآن مع المجموعة بشكل طبيعي ومتحمس للعب من جديد وفعل ما أحب.".

يذكر أن فالفيردي قد ترك برشلونة في المركز الأول بالليجا بالتساوي مع ريال مدريد ولكل منهما 41 نقطة، بينما يلتقي العملاق الكتلاني مع نابولي في ثمن نهائي دوري الأبطال.

كما يجدر الإشارة إلى أن أول مباراة لسيتين مع البرسا ستكون أمام غرناطة مساء الأحد على ملعب الكامب نو، في مباراة وعد فيها المدرب الجديد بنسخة مغايرة وممتعة لبرشلونة.