مقذوفات شتوتجارت تُصيب طفلًا من حاملي الكرات في معركة أتالانتا "النارية"

الشغب يمتد إلى خارج أسوار الملعب

دفع أحد الأطفال حاملي الكرات في مباراة شتوتجارت وأتالانتا بدوري أبطال أوروبا، الثمن غاليًا، بتعرضه لإصابة بأحد المقذوفات النارية، التي ألقتها الجماهير الألمانية في أرض الملعب.

وأقامت جماهير شتوتجارت عرضًا جنونيًا بالألعاب النارية، وألقت المئات منها في أرض الملعب خلال مباراة أتالانتا رغم خسارتها (0-2) في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن الشرطة الألمانية أكدت تعرض صبي من عمال جمع الكرات، لإصابة خطيرة بسبب اصطدامه بأحد المقذوفات النارية التي ألقتها الجماهير.

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وذكرت الشرطة أن الكاميرات أظهرت اللقطة فيما يجري التحقيق في الواقعة لضبط المتورطين بإصابة الصبي، الذي خضع لعلاج في مركز الطوارئ، ولم يتم الكشف عن أضرار الإصابة حتى الآن.

ووفقًا لصحيفة "فيلت" الألمانية، أصيب مشجع آخر في المدرجات بحروق بينما عولج اثنان آخران من الدخان الناجم عن الألعاب النارية، حيث أن الجماهير الإيطالية التي تواجدت في الملعب قامت بدورها بإشعال ألعاب نارية أخرى.

ولم تتوقف أحداث الشغب على ملعب المباراة، لكن بعد انتهائها هاجم 15 مشجعًا لشتوتجارت، 6 مشجعين لفريق أتالانتا، حيث قاموا بسرقتهم وأصابوهم، لتقوم الشرطة بمطاردة المشجعين وتم القبض على 8 منهم، فيما أصيب ضابط أثناء تلك الأحداث.