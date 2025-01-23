"اختاروا شتشيسنى في النهاية" .. حارس إشبيلية السابق يكشف كواليس مفاوضات برشلونة لضمه

ماذا حدث؟

كشف التشيكي توماس فاتشليك، حارس مرمى إشبيلية الإسباني ونيو إنجلاند ريفولوشن الأمريكي السابق، عن أنه كان أحد المرشحين للانضمام إلى برشلونة بدلًا من البولندي فويتشيك شتشيسنى.

وتعاقد برشلونة مع شتشيسنى (34 عامًا) ليعيده من الاعتزال، من أجل تأمين مركز حراسة المرمى بعد إصابة الحارس الأساسي مارك أندريه تير شتيجن التي أكدت غيابه لفترة طويلة هذا الموسم.

وحصل شتشيسنى على الفرصة مؤخرًا ليشارك في 4 مباريات مع البارسا ويخرج بشباك نظيفة مرتين، بينما استقبلت شباكه 5 أهداف، 4 منها فقط في مباراة بنفيكا بدوري أبطال أوروبا.

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وقال فاتشليك في مقابلة مع "TVP SPORT": "كنت أتابع هذا الوضع طوال الوقت لأنني كنت أيضًا في الصورة للانتقال إلى برشلونة لتعويض غياب تير شتيجن. في النهاية اختاروا شتشيسنى".

وفيما يتعلق بالحارس البولندي، أشاد فاتشليك بأدائه قائلًا: "كان شتشيسنى لسنوات عديدة رقم واحد في يوفنتوس وأحد أفضل حراس المرمى في أوروبا. فجأة أخبروه أنه لم يعد جزءًا من المشروع، وقرر الاعتزال حتى أنه ذهب في إجازة إلى ماربيا".

وأضاف: "الآن، بعد أن اندمج وتكيف مع ديناميكية برشلونة فهذه لحظة عظيمة بالنسبة له. لقد فاز بكأس السوبر الإسباني ولعب عدة مباريات".

وعلق الحارس التشيكي على أداء المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع برشلونة، قائلًا: "روبرت يواصل إظهار أنه لا يزال مهاجمًا من الطراز العالمي".

يذكر أن توماس فاتشليك له تجربة سابقة باللعب في الدوري الإسباني، حيث مثل فريق إشبيلية لـ3 مواسم، بينما لعب لفرق هيديرسفيلد تاون، أولمبياكوس، وبازل السويسري من قبل.