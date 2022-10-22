شبهته بالمسيح واستعانت بمورينيو للتقليل من تين هاج .. شقيقة رونالدو تضرب من جديد!

شقيقة رونالدو تثير المزيد من الجدل.

استمرت كاتيا أفييرو شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في حملتها لدعم شقيقها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

جاء هذا في رسالة جديدة نشرتها عبر حسابها وانتقدت فيها المدير الفني للفريق إريك تين هاج وقامت بتشبيه شقيقها بالمسيح مستعينة بآية من الإنجيل.

وكتبت أفييرو: "هناك آية في الكتاب المقدس تقول هذا الرجل قد سُلِّم إليك بقصد الله وعلمه المسبق؛ وأنتِ بمساعدة الأشرار قتله بتسميره على الصليب".

وأضافت: "

"لقد أوفى بالوعد الذي قطعه عندما كان صبيًا يبلغ من العمر 13 عامًا لأمه وإخوته. هذا هو الشخص الذي تم الاستهزاء بلهجته وبوالده المدمن على الكحوليات".

وأضافت في منشور آخر مقطع فيديو للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يقول: "طالما لا تستطيع أن تدرب النجوم الكبار فأنت لا تستطيع تدريب أي لاعب".

جدير بالذكر أن رونالدو كان قد تم استبعاده من مواجهة الشياطين الحمر ضد تشيلسي في الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي.