شبهة تواطؤ في مباراة آرسنال.. الاتحاد الإنجليزي يفتح تحقيقًا رسميًا بشأن مدافع أكسفورد!

كانت مباراة سهلة لآرسنال.. لكن تفاصيلها تثير الجدل

فتح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تحقيقًا بشأن تلقي مدافع أكسفورد سيتي كيارون براون بطاقة صفراء في مباراة الفريق ضد آرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي والتي انتهت بفوز آرسنال 3-0.

وكشف موقع "سبورتس مايل" أن التحقيق فتح بسبب تأكيد وجود مراهنات على حصول براون على بطاقة صفراء في المباراة، وأن العديد من المراهنين افترضوا حصول ذلك مقابل ما مجموعه 1600 جنيه إسترليني من أجل الحصول على المال من هذا التوقع.

ارتكب براون خطأ على بوكايو ساكا في الشوط الثاني أدى إلى حصوله على البطاقة الصفراء وسط حماس كبير من مشجعي آرسنال بالتحديد الذين راهن الكثيرون منهم على هذه اللقطة وضمنوا جني مئات الجنيهات الإسترلينية.

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كان ذلك مطلع الشوط الثاني حين كانت النتيجة 0-0 قبل أن يفتتح محمد النني التسجيل لصالح آرسنال في الدقيقة 58 خلال المباراة التي انتهت 3-0 لصالح الجانرز.

الاتحاد الإنجليزي يحقق في شبهة تواطؤ براون في تعمد تلقي البطاقة الصفراء، ما يضر بمبدأ النزاهة والشفافية.