4 أندية على حافة الهاوية.. شبح خصم النقاط يُهدد الكبار والصغار في الدوري الإنجليزي!

التهديد يطول أربعة أندية!

تُسلط الأضواء على أربعة أندية في الدوري الإنجليزي وهي تشيلسي، نوتنجهام فورست، إيفرتون وليستر سيتي، مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم البيانات المالية بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل".

حيث تُلزم رابطة الدوري جميع الأندية بتقديم حساباتها المالية بحلول نهاية يوم غدٍ، ليتم فحصها بدقة والتأكد من التزامها بقواعد الربح والاستدامة، والتي تحدد الحد الأقصى للخسائر المسموح بها بـ 105 ملايين جنيه إسترليني.

ويشعر المتابعون بالقلق إزاء إمكانية معاقبة هذه الأندية بخصم نقاط في حال تجاوزها الحد المالي المسموح به، ويأتي هذا في وقت محدد فيه مانشستر سيتي أيضًا بالعقوبات بسبب محاكمته في مخالفات مالية تجاوزت الـ 115 مخالفة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقد شهد الموسم الماضي خصم نقاط من إيفرتون وفورست لنفس السبب، مما يزيد من حالة الترقب والقلق ، يُشير المراقبون إلى أن تشيلسي ربما لجأ إلى بيع بعض الأصول، لتغطية خسائره المالية في ظل غيابه عن المنافسات الأوروبية هذا الموسم.

أما إيفرتون، فقد حاول تحقيق التوازن المالي من خلال بيع بعض اللاعبين.

في المقابل، يبدو نوتنغهام فورست واثقًا من قدرته على الالتزام بالقواعد المالية نظرًا لصفقات بيع اللاعبين التي أبرمها.