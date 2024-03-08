شبح الإصابات يرفض ترك برشلونة .. تشافي يكشف موقف رافينيا ويامال أمام نابولي!

تشافي يعلق على إصابات برشلونة أمام ريال مايوركا...

تحدث تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، عن الإصابات التي ضربت الفريق في مواجهة ريال مايوركا، وموقفهم من المشاركة في مباراة نابولي، المرتقبة في دوري أبطال أوروبا.

ونجح برشلونة، في تحقيق فوزًا ثمينًا على حساب رايو فاييكانو، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مونتجويك، ضمن مباريات الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني.

ورفض شبح الإصابات ترك برشلونة، إذ تعرض رافينيا لاعب الفريق إلى إصابة، جعلته يغادر الملعب في الشوط الأول، بينما ظهرت بعض الانزعاجات في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

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وقال تشافي في تصريحات صحفية عقبت المباراة: "لا يوجد أمرًا خطيرًا، ما حدث لهما ضربات وليست إصابات، لقد أخبرني رافينيا أنها مجرد ضربة، الجميع بخير وسيتواجدون أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا".

وسيلعب برشلونة، أمام نابولي مساء الثلاثاء القادم في إطار إياب مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

جدير بالذكر أن برشلونة، يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 61 نقطة، بشكل مؤقت في انتظار مباراة جيرونا، وبفارق خمس نقاط عن ريال مدريد، الذي سيواجه سيلتا فيجو مساء السبت.