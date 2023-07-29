شبح الاعتزال يطارده .. هازارد يقترب من حسم مصيره

نجم ريال مدريد يقترب من الاعتزال!

كشفت تقارير صحفية اليوم السبت، عن تطورات في مصير إيدن هازارد، نجم ريال مدريد السابق، الذي رحل عن الفريق مؤخرًا.

وأعلن ريال مدريد عن فسخ عقده مع النجم البلجيكي قبل عام من نهاية العقد وأصبح هازارد حاليًا لاعبًا حرًا يحق له التوقيع لأي نادٍ.

ووفقًا لصحيفة "آس" من المتوقع أن يكون نادي ريسنج وايت ديرنج مولنبيك، الذي صعد حديثًا للدوري البلجيكى الممتاز هو الوجهة القادمة لهازارد، البالغ من العمر 32 عامًا.

ويلعب شقيق إيدن، حاليًا مع الفريق البلجيكي وعلى الرغم من الاهتمام الواضح بضم هازارد إلا أنه لا يوجد أي قرار رسمي حتى الآن، وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن نادي إنتر ميامي الأمريكي مهتم بضم هازارد، ولكن اللاعب رفض العرض.

وتابعت الصحيفة، أن هازارد بدأ يفكر في قرار اعتزاله بشكل جدي، بعدما أثرت الإصابات المتعددة له في السنوات الأخيرة على أدائه، وشارك هازارد مع ريال مدريد في الموسم الماضي في عدد قليل من المباريات، وسجل سبعة أهداف فقط وقدم أربع تمريرات حاسمة، ووصف تجربته بالفاشلة.

ويخطط هازارد وعائلته للاستقرار في مدريد ولكن دون عروض رسمية حتى الآن من فرق الدوري الإسباني.