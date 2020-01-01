شباب قسنطينة: الزمالك أغرى بن عيادة براتب خرافي

هل ينجح الزمالك في ضم بن عيادة خلال الفترة القادمة.

كشف نصر مجوج، المدير الرياضي لنادي شباب قسنطينة الجزائري، عن مفاوضات نادي الزمالك مع حسين بن عيادة، الظهير الأيمن لفريقه، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

مجوج قال خلال تصريحات لصحيفة "النصر" الجزائرية: "حسين بن عيادة يحظى باهتمام الكثير من الأندية للحصول على خدماته، واللاعب لديه رغبة في خوض تجربة احترافية".

المدير الرياضي لفريق شباب قسنطينة تابع: "نسعى لتجديد عقد حسين بن عيادة، ولكن حسب معلوماتي الزمالك أغرى اللاعب براتب خرافي، وبالتالي قد لا ننجح في إقناعه بالبقاء".

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نصر مجوج أردف: "سنفعل كل ما في وسعنا، ولكن السؤال هنا، هل سنكون قادرين على تلبية المطالب المالية لحسين بن عيادة، والذي ارتفعت أسهمه مؤخرًا؟".

وكيله: مفاوضات الزمالك وبن عيادة توقفت بسبب فيروس كورونا

واختتم مسؤول النادي الجزائري تصريحاته قائلًا: "أتمنى لحسين بن عيادة التوفيق في أي فريق، سواء استمر معنا أو انتقل لفريق آخر".

الزمالك يسعى لتعويض رحيل التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن السابق للفريق، بعد رحيله عن القلعة البيضاء، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.