شباب الأهلي يُعيد فيكيو لسانتوس بعد مواجهة الفجيرة

النادي لن يُفعل خيار الشراء

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت صحيفة فوكس سبورت البرازيلية أن شباب الأهلي لا ينوي تفعيل بند أحقية الشراء في عقد استعارة إيميليانو فيكيو من سانتوس.

وكان الفريق الإماراتي قد ضم اللاعب البرازيلي بالإعارة مع حق الشراء نهاية الموسم صيف 2018، لكنه لم يظهر معه بالمستوى المطلوب.

إذ لعب 21 مباراة في دوري الخليج العربي سجل خلالهم 4 أهداف وصنع 3.

إلغاء سقف الرواتب وزيادة الأجانب يتصدران أجندة عمومية اتحاد الكرة الإماراتي

الصحيفة أوضحت أن اللاعب سيعود لناديه سانتوس بعد نهاية الموسم بمواجهة الفجيرة مساء السبت المقبل على استاد شباب الأهلي في العوير.

يُذكر أن صاحب الـ30 عامًا كان قد خاض تجربة خليجية أخرى قبل اللعب مع شباب الأهلي، إذ لعب 6 أشهر مع فريق قطر في دوري نجوم قطر.