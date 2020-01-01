شباب الأهلي والهلال: مباشر لحظة بلحظة

شباب الأهلي 1 × 1 الهلال

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*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

60’ ربع ساعة أولى من زمن الشوط الثاني ولايزال التعادل مستمر بين الفريقين بهدف لمثله

🕘 60 | نتيجة المباراة

شباب الأهلي 1

الهلال 1

#دوري_أبطال_آسيا #معا_أقوى pic.twitter.com/JDpS5qEJZY — نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) February 17, 2020

59’ تسديدة قوية من سيباستيان جيوفينكو من على حدود المنطقة لكنها مرت اعلى المرمى

58’ توغل من اندريه كارييلو من داخل يمين المنطقة ثم يمررها إلى بافيتيمبي جوميس لكنها تفتقد الدقة وتصل سهلة بين أقدام مدافعي شباب الأهلي

57’ انطلاقة من ياسر الشهراني من الجهة اليسري ثم مررها إلى اندريه كارييلو لكنها غير متقنة مرت إلى رمية تماس

55’ سيطرة من لاعبي شباب الأهلي وتمريرات متبادلة فى منتصف الميدان

54’ تسديدة قوية من فيديريكو كارتابيا من خارج المنطقة لكنها مرت بجوار القائم الايمن لمرمي الحارس عبدالله المعيوف

53’ استئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي الهلال فى منتصف الميدان

52’ توقف اللقاء لسقوط سيباستيان جيوفينكو ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

51’ خطأ من الجهة اليسري فى منتصف الميدان لصالح الهلال بعد تدخل قوي من عبدالله النقبي على سيباستيان جيوفينكو

50’ تمريرات فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي الهلال

48’ خطأ لصالح الهلال فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي على محمد البريك

47’ محاولة التسديد من بافيتيمبي جوميس من على حدود المنطقة لكن تدخل الدفاع وابعدها بنجاح

46’ بداية الشوط الثاني

45+4’ نهاية الشوط الأول

45+2’ ضغط من لاعبي شباب الأهلي على دفاعات الهلال

45+1’ تنفيذ الخطأ بعرضية من فيديريكو كارتابيا لداخل المنطقة ابعدها ياسر الشهراني لتصطدم فى قدم بيدرو كوندي لتتحول إلى ضربة مرمي

45’ الحكم يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع

44’ خطأ لشباب الأهلي من الجهة اليمنى بعد تدخل قوي من ياسر الشهراني على فيديريكو كارتابيا

43’ عرضية من عبدالله النقبي من الجهة اليمنى ابعدها المدافع جانج هيون سوو من قلب منطقة الخطورة

42’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي الهلال على حدود منطقة جزاء شباب الأهلي

40’ عرضية من محمد البريك من الجهة اليمنى أبعدها عبدالعزيز هيكل من قلب منطقة الخطورة

39’ تمريرة ثنائية بين محمد البريك وسيباستيان جيوفينكو من الجهة اليمنى لكن الكرة طالت وتحولت إلى ضربة مرمي

38’ استئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي شباب الأهلي فى منتصف الميدان

37’ توقف اللقاء لإصابة عبدالله النقبي ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

الهدف جاء بعد عرضية من الجهة اليمنى عن طريق سيباستيان جيوفينكو ليرتقي لها المهاجم بافيتيمبي جوميس ويسددها برأسية قوية تسكن الشباك بنجاح

قووووووووول.. الأسد يزأر 🤩🤩💙💙 pic.twitter.com/YMK9uIyX6M — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 17, 2020

36’ جوووووووووووووووووووول،،،،،، هدف التعادل للهلال عن طريق بافيتيمبي جوميس

34’ أوووووووووووه،،،،، تنفيذ الخطأ بتسديدة قوية من سيباستيان جيوفينكو فى إتجاه المرمى ابعدها الحارس ماجد ناصر ببراعة

33’ خطأ لصالح الهلال من على حدود المنطقة بعد إصطدام الكرة فى يد محمد مرزوق

31’ محاولة التوغل من اندريه كارييلو من الجهة اليمنى لكنه تباطئ فى تسديد الكرة ليبعدها الدفاع بنجاح

30’ نصف ساعة أولى من زمن الشوط الأول والتقدم لصاحب الأرض والضيافة بهدف دون رد على بطل أسيا

27’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق اسماعيل الحمادي لكن ابعدها ياسر الشهراني من قلب منطقة الخطورة

26’ ضغط قوي من لاعبي الهلال لمحاولة البحث عن هدف التعادل

25’ توغل من بافيتيمبي جوميس من داخل يمين المنطقة ثم يمررها عرضية أرضية تلقاها سالم الدوسري بتسديدة قوية لكن امسكها الحارس ماجد ناصر بثبات

الهدف جاء بعد ركنية تنفذ بعرضية رائعة لداخل المنطقة من فيديريكو كارتاليا يرتقي لها المدافع يوسف جابر ويسددها برأسية رائعة تسكن الشباك بنجاح

23’ جوووووووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الأول لفريق شباب الأهلي عن طريق يوسف جابر

22’ توغل رائع من سيباستيان جيوفينكو من داخل يمين المنطقة ثم مررها إلى بافيتيمبي جوميس الذي استلم الكرة بشكل رائع وسددها فى المرمى لكن أمسكها الحارس ماجد ناصر بثبات

21’ مباراة هادئة تمامًا واللعب منحصر فى منتصف الميدان من كلا الفريقين

20’ خطأ لصالح الهلال بعد تدخل قوي من عبدالعزيز هيكل على سالم الدوسري فى منتصف الميدان

19’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح شباب الأهلي بعد إصطدام الكرة فى يد سالم الدوسري

18’ تنفيذ الركنية بعرضية من سلمان الفرج لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

17’ عرضية من سالم الدوسري من داخل يمين المنطقة لكن ابعدها الدفاع قبل ان تصل إلى جوميس لتتحول إلى ركنية

16’ تبديل أول فى صفوف الهلال دخول محمد كنو وخروج عبدالله عطيف بسبب الإصابة

15’ ربع ساعة أولى مرت من زمن الشوط الأول ولا يزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

14’ لايزال الللعب متوقف لعلاج عبد الله عطيف داخل أرضية الميدان

13’ بطاقة صفراء من نصيب عبدالله النقبي

12’ تدخل قوي من عبدالله النقبي على عبدالله عطيف ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

11’ تمريرة طولية من ماجد حسن فى إتجاه عبدالعزيز هيكل على الجهة اليمنى لكنه فشل فى استلام الكرة لتتحول إلى رمية تماس

10’ تمريرات متتالية فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي الهلال

9’ تمريرة طولية فى إتجاه اسماعيل الحمادي على الجهة اليسري لكنها كانت قوية مرت إلى ضربة مرمي

8’ سيطرة من لاعبي الهلال على مجريات اللقاء لكن بدون خطورة على المرمى

7’ عرضية من محمد البريك من داخل يمين المنطقة لكن ابعدها الدفاع من أمام جوميس

6’ خطأ لصالح الهلال فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من ماجد حسن على عبدالله عطيف

5’ هدوء فى مجريات المباراة وانحصار الكرة فى منتصف الميدان

3’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي اللهلال فى منتصف الميدان

2’ عرضية من عبدالعزيز هيكل من الجهة اليمنى تلقاها بيدرو كوندي برأسية قوية لكنها مرت اعلى المرمى

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / نواف العابد / صالح الشهري / محمد الواكد / مدالله العليان / هتان باهبري / محمد جحفلي / محمد كنو

📋 تعرّف على قائمة #كبير_آسيا بمباراة "شباب الأهلي دبي الإماراتي"، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا #شباب_ _الهلال #الهلال 💙 pic.twitter.com/NpWzedrXtW — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 17, 2020

الهلال: يبدأ المدرب رازفان لوشيسكو بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من عبدالله المعيوف / ياسر الشهراني / عبدالله الحافظ / جانج هيوسو / محمد البريك / سلمان الفرج / عبدالله عطيف / سالم الدوسري / سيباستيان جيوفينكو / أندريه كارييو / بافيتيمبي جوميس

البدلاء / أحمد عبدالله حميل / أحمد خليل / حارب عبدالله سهيل / عيد خميس / عزيزهان جانييف / حسن حمزة / سالمين خميس

شباب الأهلي: يبدأ المدرب ردولفو أروايارينا بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من ماجد ناصر / يوسف جابر / محمد سبيل عبيد / محمد مرزوق / عبدالعزيز هيكل / عبدالله النقبي / ماجد حسن / إسماعيل الحمادي / وليد حسن / فيديريكو كارتابيا / بيدرو بيريز كوندي

تشكيل الفريقين:

سيسعى أصحاب الأرض إلى تدارك الموقف بفوز على حامل اللقب، بينما يُدرك الموج الأزرق أن الفوز ضروري في سبيل الابتعاد عن الحسابات ومواصلة صدارة المجموعة بفارق مريح للخروج منها في المركز الأول في إطار السعيّ للحفاظ على التاج الآسيوي.

الهلال بدأ مسيرته بفوز سهل على شاهر خوردو بهدفين نظيفين، بينما لم تكن بداية شباب الأهلي مثالية على الإطلاق، إذ تلقى الفريق هزيمة من باختكور بهدفين لهدف صعّبت من موقفه مبكرًا في المجموعة.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة الهلال ضد شباب الأهلي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، ، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./