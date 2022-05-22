شائعة "تويتر" تجعل الهلاليين يرغبون في تتويج الاتحاد بالدوري

انتشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" شائعة، بأن نادي الاتحاد سيتم خصم من رصيده 6 نقاط، بالتزامن قبل مباراة الكلاسيكو بين العميد والهلال.

وسم "هاشتاج" يجتاح تويتر قبل كلاسيكو الهلال والاتحاد

اجتاح وسم "خصم ستة نقاط من الاتحاد" موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وذلك قبل كلاسيكو الاتحاد والهلال يوم، وهو الأمر الذي أثار الجدل بين الجماهير.

الاتحاد يستضيف الهلال مساء غدٍ الإثنين، بالجولة 27 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة.

ويتصدر الاتحاد ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني بـ55 نقطة، وهو ما منح مباراة الكلاسيكو طباع تنافسي خاص.

جماهير الهلال تتمنى تتويج الاتحاد بالدوري السعودي!

وعكس المتوقع، أكدت جماهير نادي الهلال، على أن جماهير النصر هي من وراء تلك الشائعة، وأنهم ضد فكرة خصم أي نقاط من العميد.

الجماهير الهلالية ترى أنه في حالة تتويج الاتحاد بلقب الدوري فلا مشكلة في هذا الأمر، رافضين فكرة خصم نقاط منه.

#خصم_سته_نقاط_من_الاتحاد



اشاعه👆

مصدرها هذوليك



ك هلالي لا اتمنى الخصم من الاتحاد

اي نقطه ، والدوري اذا راح للاتحاد

على قلبي وقلب كل هلالي مثل العسل



انقهروا يا الطابور الخامس — Fahad Alanqri (@AIanqri_Fahad) May 22, 2022

وعلى الجانب الآخر، عبرت جماهير نادي الاتحاد عن ثقتها الكبيرة في لاعبيها، قبل مباراة الكلاسيكو، في تحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الحالي.

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