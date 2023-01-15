شاهين: الآن أفهم مورينيو، وفي ريال مدريد كونك لاعبًا عالميًا لا يكفي

نوري شاهين يعترف بالخطأ في حق نفسه وحق ريال مدريد.

أكد نوري شاهين نجم بوروسيا دورتموند وريال مدريد المعتزل أن قرار رحيله عن ريال مدريد لم يكن موفقًا على الإطلاق في ظل كونه كان قادرًا على تقديم ما هو أفضل بقميص الملكي.

وقال شاهين في تصريحات نقلتها صحيفة "آس": "كلاعب كان لدي الثقة أنني أستطيع اللعب لريال مدريد، كنت لاعب من طراز عالمي، لكن هذا لا يكفي هناك، يجب أن تكون قويًا على المستوى الذهني أيضًا".

وأضاف: "التدريبات لا تتوقف هناك، وبكل ما عانيته من إصابات كانت الأمور صعبة ولم أتحمل الضغط، ووقعت في خطأ عدم الصبر، الجميع كان يطلب مني التحلي بالصبر وأن أكون سعيدًا لكوني في ريال مدريد".

وأردف: "بعد الرحيل تحدثت مع مورينيو وأحببت صدقه، لو كنت سيئًا يقول لك لو كنت جيدًا يفعل ذلك أيضًا، تعجب من رحيلي وقال لي لماذا فعلت ذلك؟ والآن أفهم وجهة نظره بعد أن عملت في التدريب".

جدير بالذكر أن نوري شاهين كان قد اعتزل لعب كرة القدم في شهر يوليو الماضي وتجه للتدريب حيث يتولى أمر فريق أنطاليا سبور في الوقت الحالي.