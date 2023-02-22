شاهد من أهلها .. مشجع إماراتي يكشف حقيقة حركة علي البليهي "اللا أخلاقية"

هل قام البليهي بالحركة غير الأخلاقية؟

كشف فهد السليطي مشجع نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي، تفاصيل ما حدث بين جماهير فريقه وعلي البليهي مدافع نادي الهلال، خلال مباراة ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2022.

واتهمت بعض الجماهير البليهي، بتوجيه إشارات غير لائقة ولا أخلاقية تجاه الجماهير الإماراتية الحاضرة في المباراة، التي أقيمت مساء يوم الإثنين الماضي.

وقال السليطي خلال فيديو متداول عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "كنت واحد من الجماهير التي خرجت وأكدت على أنها مناوشات وحركات غير أخلاقية".

وأوضح: "لم نقصد أن البليهي قام بحركة غير أخلاقية المعروفة، ولكن حركات لا أخلاقية باستفزاز الجماهير، والحركة التي رأيتها هي إشارة إلى الجماهير".

وأضاف فهد: "الحركة التي قام بها البليهي هي (اصمتوا الأمر لا يخصكم) ونحن جمهور خاسر، واللاعب يستفزنا ويستفز لاعبينا، ومن الطبيعي أن تخرج مننا هذه الأمور، ولكن ما استفز البليهي ليس منا ولكن جمهور من أندية ثانية حتى اللهجة مختلفة عن لهجتنا".