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شاموسكا يوصي الهلال بالتخلي عن علي الحبسي وسوريانو

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الحبسي
شاموسكا حضر إلى نادي الهلال بشكل مؤقت قادمًا من نادي الفيصلي
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية مقربة من إدارة نادي الهلال السعودي عن تقديم المدير الفني البرازيلي شاموسكا الذي يعمل بشكل مؤقت رفقة الزعيم تقريرًا فنيًا عن الفريق عقب نهاية المهمة التي كُفل بها.

التقارير أشارت إلى أن المدرب البرازيلي أوصى إدارة الموج الأزرق بالتخلي عن الثنائي علي الحبسي والمهاجم جوناثان سوريانو.

شاموسكا حضر إلى نادي الهلال بشكل مؤقت قادمًا من نادي الفيصلي عقب إقالة المدير الفني الكرواتي زوران ماميتش.

وقالت التقارير أن المدرب البرازيلي وصف الثنائي بالأقل فنيًا بين المحترفين الموجودين في النادي.

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يُذكر أن نادي الهلال قد أنهى الموسم في وصافة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلف حامل اللقب النصر.

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