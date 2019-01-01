شاموسكا سعيد بانتصار "الأول من رمضان" ويكشف سر تحسن الهلال

المدرب يتحدث عقب الفوز على العين

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى بريكليس شاموسكا المدير الفني للهلال سعادته بتحقيق أول انتصار مع الفريق وتزامن ذلك باليوم الأول من شهر رمضان الكريم.

وكان الهلال قد نجح في هزيمة العين الإماراتي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا بهدفين دون رد، وهو الفوز الأول للزعيم تحت قيادة مدربه الجديد الذي خلف زوران ماميتش وهُزم في مباراته الأولى وكانت ضد التعاون في الدوري السعودي.

وقال المدرب المعار من الفيصلي السعودي مقابل 3 ملايين ريال عقب المباراة الآسيوية "سعيد جدًا بأن أول فوز لي مع الهلال جاء في اليوم الأول من رمضان، وسعيد أيضًا لحسم التأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا".

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أضاف "الشيء المهم الذي عملت عليه منذ توليت تدريب الهلال هو إعادة الفريق ليستحوذ على الكرة، والإمكانيات العالية للاعبين ساعدت في الظهور بهذا المستوى، حاولت إعادة الفريق لوضعه الفني، تحديدًا في الهجوم".

أتم "الهلال يمتلك الإمكانيات المناسبة لأفكاري ومنهجي في التدريب".

يُذكر أن انتصار الهلال رفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة مجموعته الآسيوية، وبفارق 4 نقاط عن وصيفه الدحيل مما ضمن له التأهل للدور القادم.