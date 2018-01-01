شاكيري يمنح ليفربول الصدارة بفوزٍ ثمينٍ على مانشستر يونايتد

اللاعب الدولي السويسري خيردان شاكيري يمنح ليفربوا انتصارًا ثمينًا على مانشستر يونايتد

فيسبوك تويتر محمد عماد

حسم ليفربول قمة مباريات الأسبوع السابع عشر من البريميرليج بالفوز على ضيفه مانشستر يونايتد بثلاثية مقابل هدف، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب أنفيلد.

تقدم أصحاب الأرض عن طريق النجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 24 من الشوط الأول، قبل أن يعادل خيسي لينجارد النتيجة لمانشستر يونايتد في الدقيقة 33 لينتهي الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين.

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في الشوط الثاني ظلت النتيجة متعادلة حتى نزول اللاعب الدولي السويسري خيردان شاكيري إلى أرضية الميدان في الدقيقة 70، حيث أضاف هدفين للريدز في الدقيقة 72، 79 ليؤمن الانتصار لكتيبة المدرب يورجن كلوب ويمنحه النقاط الثلاث.

بهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 45 نقطة ليحتل صدارة جدول ترتيب فرق البريميرليج بفارق نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.

بينما تجمد رصيد فريق مانشستر يونايتد عند 26 نقطة في المركز السادس.