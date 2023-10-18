"شارك بمسكنات" .. تسريبات خطيرة تهز الهلال عن إصابة نيمار المرعبة!

تسريبات مثيرة للجدل بعد إصابة نيمار جونيور

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فجّر الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الفريح، مفاجأة من العيار الثقيل، عن إصابة الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي.

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البرازيل سقطت في فخ الخسارة (0-2) أمام أوروجواي، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، في مباراة شهدت إصابة نيمار.

وحسب المؤشرات الأولية، يُعاني الساحر البرازيلي من قطع في الرباط الصليبي للركبة، مع أمل ضئيل في أن تكون الإصابة، مجرد التواء شديد فقط.

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وفي هذا السياق.. كشف الفريح عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، عن أن آلام الإصابة الأخيرة عاودت نيمار مجددًا، خلال الفترة القليلة الماضية.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للزعيم الهلالي، أكد على معلومة، بالرغم من تكذيب البعض له.

وزعم عبد الرحمن الفريح، بأنه تم المجازفة بنيمار، الذي خاض المباريات الأخيرة بـ"مسكنات مؤقتة"؛ حتى تعرض للإصابة الخطيرة في مواجهة أوروجواي.

وتوقع الفريح، عدم معاناة منتخب البرازيل كثيرًا، من إصابة نيمار جونيور؛ لوجد البديل، في الوقت الذي سيتأثر فيه نادي الهلال، بغياب نجمه الأول.

جدير بالذكر أن نيمار، انضم إلى الهلال في صيف العام الحالي، قادمًا من صفوف العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان، مقابل 90 مليون يورو.

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