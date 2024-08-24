"شارك في أولمبياد 1988" .. حادث مروع يودي بحياة مدرب نيجيري

حارس نيجيريا السابق يفارق الحياة..

لاقى كريستيان أوبي، نجم منتخب نيجيريا السابق، مصرعه في حادث مروع تعرضت له حافلة فريق هارتلاند النيجيري، أسفر عن تعرض أوبي لجروح خطيرة.

وولد أوبي في الثاني من يناير 1967، ولعب كحارس مرمى منتخب نيجيريا، أثناء مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية (سيؤول 1988)، قبل أن يغادر النسور متذيلًا المجموعة الرابعة.

وكان كريستيان أوبي ضمن طاقم فريق الكرة بنادي هارتلاند، والذي تعرض لحادث مروع، الجمعة، حيث اصطدمت حافلة النادي النيجيري، بشاحنة، ما أسفر عن أضرار بليغة لمقدمة الحافلة، فيما توفي المدرب أثناء نقله إلى المستشفى.

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وكان مقررًا أن يشارك نادي هارتلاند، في بطولة إيفياني إيكويمي تيكو-سيليكت قبل بداية الموسم، قبل أن يقع الحادث المروع في أوكيجوي، أثناء التوجه إلى أباكاليكي، عاصمة ولاية إيبوني، للمشاركة في البطولة.

وأصدرت إدارة النادي بيانًا إعلاميًا، ذكرت خلاله أن الحافلة كانت تحاول تفادي سيارة قادمة، قبل أن تصطدم بسيارة أخرى متوقفة بشكل متهور، نتيجة حادث آخر، وتعرض بعض اللاعبين والمسؤولين بجروح وتم نقلهم إلى المستشفى.