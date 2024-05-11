شاحنات على أبوابه .. آرني سلوت يحصل على مكان كلوب داخل وخارج الملعب!

الأمر لن يتوقف على الوظيفة فقط

يستعد المدرب الهولندي آرني سلوت، للحصول على مكان الألماني يورجن كلوب على مقاعد بدلاء ليفربول الموسم القادم، ولكن الأمر لن يتوقف عن هذا الحد.

المدير الفني لفينورد أصبح هو الأقرب لخلافة كلوب بعد انتهاء هذا الموسم، ولا يتبقى سوى الإعلان الرسمي عن ذلك في أقرب وقت ممكن.

صحيفة "ميرور" البريطانية، قالت إن سلوت سيحصل على مكان الألماني داخل وخارج الملعب، لأنه سيسكن في نفس القصر الذي عاش به كلوب طوال فترته مع الريدز.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت أن القصر الواقع في "فورمبي" تبلغ قيمته 4 ملايين جنيه استرليني، وتم رصد شاحنات النقل خارج المنزل تمهيدًا لخروج كلوب وقدوم سلوت.

وأشارت إلى أن المنزل مكون من سبع غرف نوم، ويضم ثلاث صالات وسينما منزلية ومسبحًا داخليًا وحديقة ذات مناظر طبيعية، وسبق أن عاش فيه بريندان رودجرز وستيفن جيرارد.

يذكر أن كلوب يخطط لقضاء فترة الراحة التي تحدث عنها من مهنة التدريب في قصر آخر، وهو العقار الذي اشتراه في مدينة مايوركا الإسبانية مقابل 3.4 مليون جنيه استرليني.