"سُئلت عنه 500 مرة" .. مدرب سبورتينج يرد بغضب على شائعات رونالدو!

روبن أموريم المدير الفني لسبورتينج لشبونة يرد بغضب على الأسئلة الموجهة له بشأن كريستيانو رونالدو.

رد روبن أموريم المدير الفني لنادي سبورتينج لشبونة البرتغالي بغضب بالغ عندما سُئل مرة أخرى عن ارتباط الأسطورة كريستيانو رونالدو بالعودة من جديد إلى النادي الذي بدأ فيه مسيرته.

رونالدو أصبح لاعبًا مجانيًا بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في نوفمبر الماضي، بعد هجومه الحاد على الإدارة والمدير الفني إريك تين هاج.

ومع زيادة التكهنات والتقارير بشأن مستقبل رونالدو، والتي ربطته إما بالعودة إلى سبورتينج لشبونة، أو الانتقال إلى الدوري السعودي، فإن مدرب الفريق البرتغالي قد سئم من الأسئلة المتكررة حول مصير "صاروخ ماديرا".

أموريم سُئل من جديد عن مستقبل رونالدو، بعد فوز سبورتينج لشبونة على براجا مساء الإثنين في ربع نهائي كأس الرابطة البرتغالية، ورد بغضب قائلًا: "رونالدو كان في قطر، أتيحت لكم الفرصة لسؤاله ولم تفعلوا، لقد سُئلت عنه 500 مرة وأجبت بالفعل".

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مدرب سبورتينج لشبونة، البالغ من العمر 37 عامًا، قال في تصريحات سابقة عن شائعات عودة رونالدو: "الجميع في النادي يحلم بعودة كريستيانو، لكن ليس لدينا المال لدفع أجره".

فيديريكو فارانداس رئيس سبورتينج لشبونة تحدث هو الآخر عن ارتباط رونالدو بالعودة إلى النادي، حيث قال: "اعترض روبن أموريم على عودته؟ بالطبع لا. لم يكن الأمر حتى موضوعًا أو مطروحًا على الطاولة".

وأضاف: "لم يكن هناك أي حديث معي أبدًا، مع هوجو فيانا، المدير الرياضي، أو أموريم، هذا الموضوع لم يكن موجودًا، أعلم أن ذلك يبيع كثيرًا في الصحافة".