سييرا يُقرب إيميليانو فيتشيو من الرحيل عن الاتحاد

تعرض لهجوم كبير من قبل جماهير النادي

أشارت تقارير صحفية سعودية إلى وجود رغبة لدى اللاعب الأرجنتيني إيميليانو فيتشيو في الرحيل عن صفوف نادي اتحاد جدة السعودي خلال الفترة المُقبلة.

صحيفة "الوطن" بحسب مصادرها أشارت إلى أن اللاعب سيُخاطب الإدارة من أجل فسخ عقده حتى قبل انتهاء الدور الأول، وبالتحديد في الميركاتو الشتوي.

التقارير أشارت إلى أن اللاعب يرغب في الرحيل بعد رحيل المدرب لويس سييرا بالإضافة إلى عدم اقتناع الأرجنتيني بالمدرب الوطني محمد العبدلي.

ولم يُقدم فيتشيو ما يشفع له البقاء رفقة العميد، حيث تعرض لهجوم كبير من قبل جماهير النادي، التي تراه لا يصل لطموحاتهم.

ونقلت الكاميرات مشادة جرت بين اللاعب والعبدلي الذي يعمل حاليًا كمدير فني مؤقت بعد خروجه بديلاً في مباراة ديربي جدة.

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يُذكر أن التقارير أشارت إلى أن الإدارة لن تسلم ملف التعاقدات الأجنبية للمدرب الجديد، وأنها ستختار اللاعبين بعناية بعد تحديد المدرب للمراكز التي يحتاجها.