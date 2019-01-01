سييرا: قدمنا المطلوب وسوء الحظ سبب الهزيمة

المدرب التشيلي يحمل سوء الحظ مسؤولية ما يحدث للاتحاد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى التشيلي لويس سييرا؛ المدير الفني لاتحاد جدة السعودي، أن فريقه قدم المطلوب منه خلال مواجهة الوحدة، رغم الهزيمة، مؤكدًا أنه توقع تمامًا طريقة لعب العنابي، لكن سوء الحظ سبب الهزيمة.

العميد تلقى الهزيمة أمام العنابي بهدف وحيد، على ملعب الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم السبت. (طالع تقرير المباراة)

وقال سييرا، خلال تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "قدمنا ما هو مطلوب منا في المباراة، كنا نعلم تمامًا على ماذا يلعب الوحدة، وكنا نهدف إلى أنه من خلال الاستحواذ سيكون لنا فاعلية هجومية وننهي الهجمات في الشباك، لكن لم يحدث".

وأضاف: "حصلنا على عديد الفرص في الشوط الأول خصيصًا، لكن لسوء الحظ استقبلنا هدفًا، وفي الشوط الثاني حاولنا بشتى الطرق من خلال التغييرات أن نغير مجريات المباراة، لكن لم يحدث، لأننا عانينا من سوء حظ".

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يذكر أن الهزيمة جمدت رصيد الاتحاد عند النقطة التاسعة في المركز الثامن، بينما ارتفع رصيد الوحدة إلى النقطة 15 في المركز الثاني.

وتسيطر حالة من الغضب العارم حاليًا على جمهور العميد، مطالبين بضرورة إقالة التشيلي سريعًا، وشمل غضبهم كذلك مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي.