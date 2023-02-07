سيواجه عواقب تصريحاته .. نوير مهدد بفقدان شارة قيادة بايرن ميونخ

مانويل نوير سيواجه عواقب تصريحاته التي هاجم خلالها بايرن ميونخ.

يبدو أن المقابلة المثيرة للجدل التي أجراها مانويل نوير قائد نادي بايرن ميونخ الألماني مع صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية عواقب حادة على مستقبله مع النادي البافاري، بعدما أصبح مهددًا بخسارة مكانته كقائد للفريق.

صحيفة "بيلد" الألمانية أكدت أن النتائج الأولى لتلك المقابلة داخل هيكل النادي كانت صاعقة، وأن النادي يفكر جيدًا في مستقبل نوير.

وحسب التقرير، فإن المرشح الأول لمنصب قائد بايرن ميونخ هو لاعب الوسط يوشوا كيميش، بينما تشير علاقة المدير يوليان ناجلسمان المميزة مع توماس مولر إلى أنه يمكن أن يكون القائد الأول للنادي.

ونقلت "بيلد" تصريحات مدرب بايرن ميونخ عن تلك القضية، حيث قال:"أعلم أن هذا سؤال ملح للغاية يتم طرحه لأن المقابلة خرجت، لكنه ليس سؤالا أريد أن أجيب عليه الآن".

وأضاف: "يجب الآن أن أجيب على السؤال حول هوية القائد في الأشهر الخمسة المقبلة، سواء كان توماس أو كيميش أو لاعب آخر".

مقابلة نوير أثارت عاصفة من الاستياء في بايرن ميونخ، بعدما أعرب حسن صالح حميديتش المدير الرياضي للنادي عن استيائه من نوير، بسبب تصريحاته حول إقالة توني تابالوفيتش مدرب حراس مرمى النادي البافاري.

نوير علق خلال تلك المقابلة على إقالة مدرب الحراس قائلًا: "لقد كانت ضربة بالنسبة لي، شعرت بأن قلبي ينفجر، كان هذا هو الشيء الأكثر جنونًا الذي عشته في مسيرتي وقد عانيت كثيرًا حقًا".