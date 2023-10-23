سيواجه الهلال؟ سان ماكسيمين يطمئن مشجعي الأهلي بنفسه!

الأهلي يُواجه الهلال في قمة الجولة الـ11 من دوري روشن

SHAHID

يُراود القلق جماهير الأهلي على حالة نجم الفريق، آلان سان ماكسيمين، الصحية وفرص تواجده خلال مواجهة الكلاسيكو أمام الهلال يوم الجمعة القادم.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الجناح الذي يُقدم أداءً جيدًا للغاية مع الأهلي هذا الموسم تعرض لإصابة خلال مواجهة الوحدة الأخيرة في دوري روشن، وقد غادر الملعب على أثرها.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب يوم أمس الأحد أظهرت تعرضه لكدمة قوية في مفصل القدم اليُمنى، مشيرة إلى أن دخوله التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة الهلال مرهون بمدى تحسن حالته.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

اللاعب الفرنسي نشر تغريدة عبر حسابه على منصة إكس أكد خلالها عودته قريبًا، وقد علق أحد مشجعي الأهلي معربًا عن قلقه من الإصابة وسأله عنها، فأجابه سان ماكسيمين "لا تقلق أخي".

يُشار إلى أن الأهلي هزم الوحدة 3-1 في آخر مباريات الدوري السعودي، ويتواجد الفريق رابعًا في جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن الهلال في الصدارة.

SHAHID