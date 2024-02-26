سيناريو 2022 .. عشاء في قصر الإليزيه مع ماكرون وأمير قطر يهدد انتقال مبابي إلى ريال مدريد

ريال مدريد يشعر بالقلق...

فجرت الصحافة الفرنسية، مفاجأة بشأن مستقبل كيليان مبابي، مع باريس سان جيرمان، وإمكانية رحيله إلى صفوف ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وينتهي عقد مبابي، مع باريس بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان إلى صيغة لتجديد العقد، وارتبط اللاعب بالانتقال إلى ريال مدريد، في صفقة انتقال حر في الميركاتو الصيفي القادم.

ولكن صحيفة " RMC Sports" كشفت عن تواجد مبابي، برفقة رئيس فرنسا، وأمير قطر، في قصر الإليزيه يوم الثلاثاء القادم، في حفل عشاء ينظمه ماكرون رئيس فرنسا، قد يغير رأي اللاعب الفرنسي في الرحيل.

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