سيناريو خاص .. ريال مدريد يُدرج نجمه لإقناع باريس بتخفيض تكلفة صفقة مبابي!

صفقة تبادلية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان

يركز ريال مدريد في الوقت الحالي على تعزيز تشكيلته لتعويض ما فاته في الموسم الماضي، الذي انتهي ببطولتي كأس ملك إسبانيا وكأس العالم للأندية فقط، بالإضافة لخروج كريم بنزيما نجم الفريق الأول من الباب الكبير متجهًا لإكمال مسيرته في اتحاد جدة.

ريال مدريد بعد التعاقد مع جود بيلينجهام من بوروسيا دورتموند واستعادة براهيم دياز من ميلان، وفران جارسيا من رايو فاييكانو، أصبح الآن هدف فلورنتينو بيريز هو التعاقد مع رأس حربة أو بالآحرى ضم -حلم النادي في السنوات الأخيرة- كيليان مبابي.

مبابي بالفعل أكد أنه لن يمدد تعاقده مع باريس سان جيرمان، وينتهي عقده في صيف 2024، مما يهدد النادي الباريسي بفقدان اللاعب مجانًا وهو ما سيعطى الفرصة لانتقاله إلى ريال مدريد هذت الصيف.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية يدرس ريال مدريد سيناريو خاص من أجل حسم الصفقة مع تخفيض التكلفة التى ستترواح بين 150 مليون يورو حتى 200 مليون.

وأشارات الصحيفة الإسبانية إلى واحدة من هذه السيناريوهات، هو إدراج فيرلان ميندي في الصفقة من أجل خفض تكلفة لاعب باريس سان جيرمان.

وفقًا للتقرير، فإن النادي الباريسي لن يرفض هذا الاقتراح، حيث يحاول جذب لاعبين من أصحاب الجنسية الفرنسية، وميندي يناسب هذا الملف.

وبهذه الطريقة، سيتخلص ريال مدريد أيضًا من أحد الأصول المهمة في الدفاع، لكن الظيهر الفرنسي هذا الموسم لم يظهر بأداء جيد وتغيرت مكانته مع وصول فران جارسيا إلى النادي.