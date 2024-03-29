سيناريو بيدري في الذاكرة .. إنذار خطر في برشلونة على يامال وكوبارسي

القلق يزداد في برشلونة...

يواصل لامين يامال، لاعب برشلونة، تقديم مستويات مميزة مع فريقه ومنتخب بلاده إسبانيا، بعدما خطف الأنظار أمام البرازيل في المباراة الودية الأخيرة، يوم الثلاثاء الماضي.

وعلى خطى يامال، يسير زميله المدافع الشاب باو كوبارسي، الذي أصبح من العناصر الأساسية لكتيبة المدرب تشافي هيرنانديز، وبدأ الدخول في قائمة منتخب إسبانيا، استعدادًا للمشاركة في بطولة اليورو الصيف القادم.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن الثنائي يامال، وكوبارسي من المرشحين بقوة، للمشاركة مع منتخب إسبانيا الأول في بطولة اليورو الصيف القادم، بالإضافة للمشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس.

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وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة " ريليفو" الإسبانية، فإن ناقوس الخطر بدأ يدق في برشلونة، خوفًا من مشاركة يامال مع منتخب إسبانيا الأول والأولمبي، ويعيد تكرار سيناريو بيدري في 2021.

وشارك بيدري، مع برشلونة ومنتخبي إسبانيا الأول والأولمبي، في عام 2021 بكافة المباريات، لتصبح إجمالي عدد المباريات التي شارك بها في الموسم 73 مباراة، ويكون أكثر اللاعبين خوضًا للمباريات بالموسم.

وبعد ذلك العدد الكبير من المباريات، عانى اللاعب الشاب من الإرهاق الواضح، وافتقده الفريق الكتالوني، في الموسم التالي، خاصة وأن بطولة الأولمبياد تنتهي مع بداية استعداد الفريق الكتالوني للموسم الجديد، وهذا ما تخشاه إدارة البلوجرانا هذا الموسم.

وأشارت الشبكة في تقريرها، إلى أن لوائح الاتحاد الإسباني تقف ضد الفريق الكتالوني، إذ تلزم القوانين الأندية بالموافقة على السماح للاعبين بالانضمام للمنتخب، حتى لو لم يكن في وقت الأجندة الدولية كما هو الحال في الأولمبياد.