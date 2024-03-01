سيناريو إيطاليا يتكرر .. صدمة في السعودية من سقوط برشلونة وأتلتيكو مدريد بكأس الملك!

بدون كلاسيكو أو ديربي مستقبل البطولة في خطر!

أصيبت الجماهير السعودية بحالة صدمة وحسرة أيضًا، بعد وداع برشلونة وأتلتيكو مدريد تباعًا بطولة كأس ملك إسبانيا.

وضرب أتلتيك بيلباو موعدًا مع ريال مايوركا في المباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا، ليحجز كلامها مقعدين أساسيين في كأس السوبر الإسباني التي تقام مطلع العام المقبل في السعودية.

وإذا سارت الأمور على هذا النهج، لن يتواجد برشلونة أيضًا في كأس السوبر، خصوصًا أنه يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني "الليجا"، خلف ريال مدريد المتصدر ووصيفه جيرونا.

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برشلونة أيضًا ودع كأس الملك من الدور ربع النهائي بالخسارة أمام أتليتك بيلباو (2-4)، والذي بدوره غادر أيضًا أقصى أتلتيكو مدريد من نصف النهائي بالفوز عليه ذهابًا وإيابًا بمجموع (4-0).

وأشارت شبكة "ريليفو"، إلى أن هناك حالة من عدم الرضا في الجانب السعودي بسبب غياب الأندية الجماهيرية الكبرى، باستثناء ريال مدريد، عن السوبر الإسباني الذي يقام في المملكة بانتظام خلال آخر 5 سنوات.

وتداولت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الأمر على نطاق واسع، خصوصًا أن السعودية أيضًا فوجئت في الفترة الماضية بأن بطولة كأس السوبر الإيطالي الأخيرة، شهدت مشاركة لاتسيو وفيورنتينا ونابولي، بينما غاب يوفنتوس وميلان عن المشهد، وهو ما أثر بالسلب على الحضور الجماهيري في مباريات البطولة التي حسمها الإنتر في النهاية.