سيناريو النصر يتكرر؟ .. عبد الرزاق حمد الله يتمرد لـ"الرحيل" عن الاتحاد وسانتو يعاقبه!

عبد الرزاق حمد الله يواصل إثارة المشاكل

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يبدو أن سيناريو المهاجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمد الله، مع النصر السعودي، يتكرر مرة أخرى؛ وهذه المرة داخل جدران "عملاق جدة" نادي الاتحاد.

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حمد الله لعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في الفترة من أغسطس 2018 إلى نوفمبر 2021؛ حيث تم فسخ عقده، بحجة سلوكياته المشينة؛ لينتقل بعدها إلى الاتحاد.

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن أن استبعاد المهاجم المغربي، من قائمة العميد الاتحادي، في كلاسيكو المملكة الكبير أمام الهلال؛ جاء لأسباب فنية وليس للإصابة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن حمد الله، كان بإمكانه المشاركة في الكلاسيكو، بعد الشفاء من الإجهاد الذي عانى منه؛ إلا أن اللاعب طلب بشكل مفاجئ، الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

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وأوضحت أن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد، لم تعجبه تصرفات عبد الرزاق حمد الله، فقام بإبعاده عن قائمة الكلاسيكو، وإجلاسه في المدرجات.

وبالفعل.. اعترف سانتو في المؤتمر الصحفي بعد الكلاسيكو، بأزمة المهاجم المغربي؛ قائلًا: "موضوع حمد الله، شأن داخلي؛ سنعمل على حله مع النادي، ومع الأشخاص الأمناء".

ورحب المدير الفني البرتغالي، بـ"رحيل" حمد الله أو أي لاعب، لا يريد البقاء في صفوف الفريق الأول، مؤكدًا على أنه لن يستمر إلا من يرغب في خدمة هذا الكيان.

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد، ودع مسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ بعد الخسارة (1-3) أمام الهلال، مساء يوم السبت، ضمن منافسات ربع لنهائي.

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