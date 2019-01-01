سيميوني يوضح سبب تراجع نتائج أتلتيكو مدريد

أتلتيكو مدريد يعاني بشكل واضح هذا الموسم

أوضح دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد سبب تعادل فريقه اليوم أمام فياريال، وعدم تسجيل الأهداف.

وتعادل أتلتيكو مدريد سلبياً أمام فياريال، خارج أرضه، في افتتاح مباريات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري الإسباني.

ويعيش الروخي بلانكوس، فترة من تراجع النتائج، إذ لم يحقق الفريق أي فوز إلا مرة وحيدة خلال آخر 8 مباريات في كافة البطولات.

وقال سيميوني في تصريحات عقبت اللقاء: "عندما نخلق العديد من الفرص ولا نتمكن من التسجيل، فهذا يدعو للقلق".

وواصل: "يجب علينا أن نتحلى بالهدوء والثقة، لنعود للتسجيل وتحقيق النتائج الإيجابية، نحن الآن في وضع معقد للغاية سينتهي بإعطاء الثقة للاعبين والهدوء".

وعند سؤاله عن مباراة الفريق في دوري أبطال أوروبا القادمة، قال المدرب الأرجنتيني: "حالياً ما يقلقني هو الفوز بالمباريات، وبعد ذلك سنفكر".

جدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد يحتل المركز السادس من جدول ترتيب الليجا، برصيد 26 نقطة وبفارق نقطتين عن خيتافي صاحب المركز السابع الذي يتبقى له مباراة.